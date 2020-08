De ‘nieuwe’ Waalbrug ziet er helemaal niet nieuw uit. Voor een likje verf is geen geld meer

Nijmegen

Op de bogen van de brug komt hier en daar het blanke staal onder de vuilgele verflaag vandaan. De staanders zijn aangevreten door corrosie en ontsierd door graffiti, de bolle klinknagels hebben bruine kopjes gekregen van de roest, op één plek is de balustrade doorgerot. De nieuwe, gerenoveerde, Waalbrug lijkt verdacht veel op de afgebladderde oude. Dat heeft een reden. Die heet chroom-6.

Bij de voorbereidingen van de renovatie in 2018 is in de oude verflagen chroom-6 gevonden, een stof die bij vrijkomen kanker kan veroorzaken. De vondst van het ongezonde goedje zorgde ervoor dat de renovatie veel duurder uitpakte dan verwacht: 62,5 miljoen euro in plaats van de oorspronkelijk begrote 25 miljoen euro.

Het verwijderen van de oude ver..

