In Memoriam Chadwick Boseman (1976-2020): Hollywoods eerste zwarte superheld, inspireerde velen

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman is in zijn huis in Los Angeles overleden aan darmkanker. Boseman kampte sinds 2016 met de gevolgen van de ziekte, maar sprak er in het openbaar niet over. Hij speelde de eerste zwarte superheld in een Hollywoodfilm.

Chadwick Boseman poses in the press room at the American Music Awards on Sunday, Nov. 24, 2019, at the Microsoft Theater in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (beeld ap / Jordan Strauss)