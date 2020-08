Wanhopig op naar hospiteeravond nummer 22

De aanwas van internationale studenten mag dan door corona uitblijven, reguliere studenten gaan onverminderd op zichzelf wonen. Zelfs nu de colleges voorlopig vooral digitaal zullen worden gegeven.

Het mag dan de 21e keer zijn dat Sephira de Groot hospiteert voor een kamer in Utrecht, de trilling in haar stem verraadt nog steeds zenuwen. Ze heeft vanavond maar een kwartier om ‘zichzelf samen te vatten’ en zo de kleine zolderkamer te bemachtigen waar ze samen met de ‘jury’ en een concurrent zit. Het komt erop aan, want de andere enthousiaste hospitant is al bijna tien minuten van dat kwartier aan het woord geweest. Sephira probeerde wel een paar keer in te haken, maar verder is het toch vooral aardig knikken en de b..

