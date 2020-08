Testcapaciteit komende weken flink opgeschaald

Den Haag

Door een deal met een lab in het Duitse München kunnen eind september zo'n 20.000 extra coronatests per dag worden verwerkt.

Dat aantal loopt uiteindelijk op tot zo'n 44.000 over enkele maanden. Het bedrijf achter het lab, Eurofins, is ook bezig om in Rijswijk een lab op te schalen waar een deel van de tests naartoe kan. Met die extra labcapaciteit is het ook weer mogelijk om de teststraten van de GGD verder op te schalen. De GGD's werd afgelopen week juist gevraagd op de rem te trappen, omdat de grens van de capaciteit in zicht kwam.

Het RIVM schat dat in september maximaal 40.000 tests per dag nodig zijn. Dat loopt de rest van het jaar op, tot 70.000 in november en 100.000 in januari. Momenteel worden ongeveer 30.000 tests per dag uitgevoerd. <