Soberder pakket? Niets blijkt minder waar

Niets blijkt minder waar. Het kabinet blijft de economie flink stutten. Anders zou de 50 miljard euro die er het afgelopen halfjaar is ingestopt, alsnog weggegooid geld zijn.

De ministers Wouter Koolmees (SZW), Eric Wiebes (EZK) en via een videoverbinding Wopke Hoekstra (Financien) staan de pers te woord over het steun- en herstelpakket voor de economie. (beeld anp / Remko de Waal)

Den Haag

Vrijdagmiddag stonden ze weer op een rijtje in perscentrum Nieuwspoort, de ministers die samen de economische driehoek van het kabinet vormen. Hetzelfde tafereel als op 20 mei. Gedrieën kondigden ze toen het tweede steunpakket voor de economie aan. Wouter Koolmees, Eric Wiebes en Wopke Hoekstra sloegen bij die gelegenheid een strenge toon aan. Het kabinet had weliswaar besloten ondernemers en werkenden nog vier maanden langer te ondersteunen, maar de doelgroep moest wel goed beseffen dat ze binnenkort weer op eigen benen moet staan. Nu de coronacrisis niet de gehoopte korte klap was geworden, maar een zaak van lange adem, moesten bedrijven en werkenden zich aan ‘de nieuwe realiteit’ aanpassen, waarschuwden de bew..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .