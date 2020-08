'Dit was de krachtigste orkaan ooit hier'

Orkaan Laura heeft minimaal zes mensen het leven gekost. De orkaan trok donderdag over de Amerikaanse staat Louisiana. Honderdduizenden huizen hadden geen stroom meer. Gouverneur John Bel Edwards van Louisiana is opgelucht dat de schade uiteindelijk meeviel. 'De storm heeft niet de immense schade aangericht die voorspeld was. Tegelijk heeft het wel impact op de levens van duizenden mensen. Dit was de krachtigste orkaan die ooit hier aan land is gekomen.' Toen Laura aan land kwam, had ze categorie 5, wat uitzonderlijk hoog is. <

