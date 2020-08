Wisselvallig beeld op Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 559,76 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 809,40 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,2 procent en Parijs verloor een fractie. De Londense FTSE-index won 0,2 procent.

Eurocommercial Properties (plus 12,1 procent) was de grote winnaar in de MidKap. Het winkelvastgoedfonds heeft in de afgelopen twaalf maanden minder huur opgehaald door de coronacrisis. Topman Jeremy Lewis noemt de huurincasso over de afgelopen periode echter solide. In het afgelopen kwartaal werd 78 procent van de huur opgehaald en in juli was dat 93 procent. Kunstmestmaker OCI sloot de rij met een min van 4 procent.