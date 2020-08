Schade aardbevingen Groningen is afgehandeld

Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is klaar met de nabetaling aan bewoners met schade ontstaan door aardbevingen door de gaswinning in Groningen.

De afgelopen maanden rondde de NAM het uitbetalen van herstelkosten aan ruim 80 bewoners af. Die hadden tussen maart en september 2018 een aanbod van de gaswinningsmaatschappij geaccepteerd, na eerder een aanbod te hebben afgeslagen.

De regeling stond destijds open voor zesduizend bewoners. Daarvan accepteerde 83 procent het aanbod van de NAM, waarvan uiteindelijk 88 mensen een verzoek indienden. Van hen kregen 54 bewoners de schade in z’n geheel of gedeeltelijk vergoed. 31 verzoeken werden afgewezen. Bij de helft van de afgewezen en teruggetrokken verzoeken kon niet worden aangetoond dat de vergoeding van de NAM niet toereikend was. Voor de andere helft gold dat het tekort in de vergoeding niet over het schadeherstel ging of dat een tekort was ontstaan vanwege een andere methode om de schade te herstellen.

NAM-directeur Johan Atema is tevreden dat 54 mensen geholpen zijn met een tegemoetkoming in de schadekosten 'waar ze recht op hebben'. <