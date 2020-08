'Natuur staat er 'bedroevend slecht' voor'

's-Graveland

Voor Nederland kenmerkende soorten dieren en planten zijn bijna of helemaal verdwenen. Op de hoge zandgronden staat de natuur op omvallen, aldus de organisatie. De natuurbeheerder heeft samen met boswachters en terreinbeheerders van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en LandschappenNL een overzicht gemaakt van de droogteschade in Nederland, nu de zomer op zijn eind loopt.

Volgens de organisaties is de wekenlange hittegolf van augustus 'de genadeklap' geweest voor veel natuurgebieden. Het voorjaar verliep al extreem droog met lage grondwaterstanden, droogval en slechte waterkwaliteit als gevolg. Regen in juli bracht wat verbetering, maar de hittegolf was veel dieren en planten te veel.

In de Nieuwkoopse Plassen en de Vechtplassen sterven bepaalde soorten orchideeën af, melden de boswachters. Boomkikkers, knoflookpadden en vroedmeesterpadden kunnen zich niet voortplanten omdat hun leefgebieden uitgedroogd zijn. Ook de kamsalamanders in Salland, Brabant en Limburg hebben daar last van.

Broedvogels, weidevogels en de kraanvogels in het Fochteloërveen (Friesland) hebben het heel moeilijk. Ze hebben minder eieren gelegd, er waren te weinig insecten om de kuikens te voeden en doordat plassen en vennen droogvielen, konden roofdieren makkelijk bij de nesten komen. In de bossen sterven steeds meer loofbomen af. Het bos is al in de herfststand, aldus de natuurbeheerders. Dat komt ook door stikstofuitstoot en ziektes, maar dit jaar is het erger dan voorgaande jaren. Ook het zeldzame trilveen in Overijssel verdroogt.

Natuurmonumenten pleit al enige jaren voor een andere aanpak van de waterhuishouding in Nederland. Het grondwaterpeil moet structureel omhoog, vindt de organisatie, maar daar hebben boeren last van als ze hun land willen bewerken. Het Rijk, de waterschappen en de provincies denken na over klimaatbestendig waterbeheer. <

imago vleermuis

Het imago van de vleermuis heeft een deuk opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt ecoloog Erik Korsten van de Zoogdiervereniging aan de vooravond van een vleemuizenweekend. Overal in het land zijn excursies om vleermuizen te ontdekken. Zaterdag- en zondagavond wordt ook de vleermuizentelling gehouden. 'Vleermuizen in Nederland en ook in heel Europa hebben niets te maken met een Aziatische vleermuissoort, die mogelijk betrokken is geweest bij de oorsprong van COVID-19 in China. Er is geen enkele relatie tussen die groepen', zegt Korsten. 'Er is echt helemaal niks aan de hand met Nederlandse vleermuizen. Waar vleermuizen vliegen is het juist goed toeven, want daar is het met de natuur prima gesteld.' Vleermuizen verschijnen meestal in de schemering. Wie meedoet aan de vleermuistelling moet volgens Korsten op een open terrein naar de donker wordende hemel kijken. De laatste jaren worden de dwergvleermuis, de grootoorvleermuis en de watervleermuis het meest gezien.