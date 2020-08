Mondkapje in steden niet langer verplicht

Amsterdam

Dat hebben de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond laten weten. Als het nodig is, wordt de mondkapjesplicht wellicht weer ingevoerd.

Door het minder warme weer en het einde van het toeristische hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om 1,5 meter afstand te houden, stelt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente blijft het in de gaten houden en neemt indien nodig 'informatiegestuurde en risicogerichte' maatregelen.

De mondkapjesplicht op die drukke plekken was begin augustus ingevoerd. Veel ondernemers hadden er bezwaar tegen, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. De veiligheidsregio heeft die bezwaren gehoord. 'Ook horen we van sommige Amsterdammers en bezoekers dat ze zorgen hebben over hun gezondheid op drukke plekken. Deze signalen nemen we mee in de besluitvorming na de evaluatie van het experiment.'

spoedappel

Nu Amsterdam en Rotterdam stoppen met het experiment is het spoedappel bij het gerechtshof van de baan. Dat liet de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink, die zich met protestgroep Viruswaarheid bij de rechter verzette tegen de maatregel, in een reactie weten. De rechter bepaalde vorige week dat het dragen van een mondkapje op drukke plekken in de hoofdstad verplicht blijft.

In Amsterdam geldt de verplichting nog een paar dagen in het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. Ook in Rotterdam lopen mensen die op aangewezen plekken geen mondkapje dragen, nog kans op een boete van 95 euro. <