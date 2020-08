Zorg terug op niveau van voor corona

Utrecht

Bij de uitbraak van het coronavirus kwam de overige zorg vrijwel helemaal stil te liggen, maar dat is verleden tijd. Het aantal verwijzingen en het aantal behandelingen is weer terug op de oude niveaus, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ziekenhuizen hadden in juli ongeveer 750.000 mensen onder behandeling, schat de toezichthouder. Dat is vergelijkbaar met die maand in 2019 en 2018. Ook het aantal verwijzingen naar medisch specialisten en naar geestelijke gezondheidszorg is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Verder is het aantal mensen met kanker die daaraan wordt behandeld terug op de niveaus van voorgaande jaren. <