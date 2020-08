De Tour gaat door, maar het publiek moet op afstand blijven: ‘Heel wat dat peloton door Frankrijk kan’

Nice

De afgelopen jaren luidde de start van de Tour de France eind juni, begin juli de zomervakantie in. Dit jaar zal de Tour vooral in september plaatsvinden. Zaterdag beginnen de renners in Nice aan de drie weken durende onderneming. Een kleine 3500 kilometer later hopen zij op de Champs-Élysées in Parijs te staan.

Het bekende Tourcliché ‘Parijs is nog ver’, geldt dit jaar meer dan anders, zegt wieleryoutuber Bas Tietema. Net als vorig jaar zal hij dagelijks video’s rond de Tour maken voor zijn YouTube-kanaal met meer dan veertigduizend volgers. ‘Je merkt al wel verschil met andere jaren’, zegt hij vanuit Nice. ‘Om een accreditatie te krijgen, moet je met een recente coronatest aantonen het virus niet te hebben. Iedereen in de Tour loopt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .