Nederlanders weten weinig van Canada, het land van de bevrijders. Een tv-serie moet daar verandering in brengen

Canada is het land van de bevrijders en het land waar veel Nederlanders een oud-tante, neef of vage kennis hebben wonen. Nederlanders weten niet veel te vertellen over Canada. Hoog tijd voor een televisieserie vindt schrijver en journalist Emy Koopman.

Hilversum

Na de Tweede Wereldoorlog verhuizen veel Nederlanders naar Canada, veelal om er een boerenbedrijf op te zetten. Nederland heeft een bijzondere band met Canada. Toch weten Nederlanders vaak niet meer over het land te vertellen dan dat de president (Justin Trudeau) knap is, Justin Bieber er vandaan komt en er een rood blad (van een esdoorn) op de vlag staat. Verder denken veel mensen, en dat dacht presentator schrijver en journalist Emy Koopman ook, dat er weinig gebeurt. Maar ook Canada heeft te maken met milieuproblemen, armoede, woningnood, geweld en discriminatie. Die onderwerpen komen aan bod in de vijfdelige serie Paradijs Canada die vanaf zondag te zien is bij de VPRO.

Waarom..

