RIVM-topvrouw Aura Timen: ‘Dit virus laat zich niet voorspellen, dat verontrust me’

Een halfjaar geleden dacht Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, nog dat het zou lukken het coronavirus onder controle te houden. Nu mijmert ze over maatregelen in de straten van Rotterdam. ‘Een doel-stelling van nul besmettingen is voor Nederland niet realistisch.’

Den Haag

Mevrouw Timen, een halfjaar geleden sprak de Volkskrant u ook. Wuhan was in lockdown, het virus dook op in steeds meer Europese landen, en de dag na ons gesprek werd het ook voor het eerst in ons land vastgesteld. Toch was u optimistisch dat het Nederland zou lukken het virus eronder te krijgen.

‘Ja, absoluut. Ik weet niet of ik overtuigd was dat we het nieuwe coronavirus echt buiten de deur zouden houden. Maar ik dacht dat we het konden beheersen. We hadden ook de Mexicaanse grieppandemie gehad, in 2009. Die bleek te behappen, qua aantallen, qua ziekenhuisopnames, qua contactopsporing. We hebben dat maanden volgehouden. Maar dat was nu niet aan de orde.’

Waar zat hem dat in?

‘Ik denk in de grote aantallen die op ons af kwamen. En h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .