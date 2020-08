'Nieuwe studie toekomst Lelystad Airport nodig'

De coronacrisis slaat de bodem weg onder de opening van Lelystad Airport. Een onderzoek dat zekerheid moest bieden over de meerwaarde van het vakantievliegveld moet worden overgedaan, zeggen de onderzoekers tegen de Volkskrant. Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie vinden het onzeker of Lelystad bestaansrecht heeft.

Amsterdam

Het is een volgende tegenvaller voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Zij hoopt Lelystad Airport in november 2021 eindelijk te kunnen openen, na vier keer uitstel. In een reactie schrijft het ministerie dat niet te voorspellen is ‘hoe het herstel van de luchtvaart precies zal verlopen. Ook een nieuw of extra onderzoek kan die vraag jammer genoeg niet beantwoorden.’ Wel zou het ministerie van Schiphol hebben gehoord dat maatschappijen ‘nog altijd een positie willen opbouwen op Lelystad’ in 2021.

Sinds de eerste uitbreidingsplannen moest Lelystad Airport een dependance voor Schiphol worden. Vakantievluchten zouden van de Haarlemmermeer naar Lelystad worden verplaatst en da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .