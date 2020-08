Oorlogsmusea voeren campagne

Utrecht

Dertig musea en herinneringscentra die herinneren aan de periode rond de Tweede Wereldoorlog beginnen volgende week met een landelijke campagne om alsnog bezoekers te trekken. Bijna alle musea en herinneringscentra hadden zich jarenlang voorbereid op 4 en 5 mei van dit jaar, toen het precies 75 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Maar het coronavirus stak een spaak in het wiel: de gebouwen waren gesloten en herdenkingen en vieringen hadden alleen online of in zeer beperkte kring plaats. In sommige musea gaat nu alsnog een expositie open die in het voorjaar werd afgelast. Zo is vanaf half september in het Verzetsmuseum Amsterdam De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's te zien en in Wageningen opent een tentoonstelling over de rol van Hotel De Wereld bij de capitulatie. <