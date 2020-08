Meeleven bij een kindergraf

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen, urnenmonumenten en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: begraafplaats Koepelkerk Sappemeer.

(beeld nd)

Het graf van een voetballiefhebber. (beeld nd)

Hoewel deze rubriek gaat over begraafplaatsen – daar waar het sterven concreet wordt – hoeft de toon van de artikelen niet somber te zijn. Eerder werd op deze plaats geschreven over opvallende graven, bekende Nederlanders, de geschiedenis van het omliggende dorp of mooie getuigenissen. Een begraafplaats draait om het herdenken van de doden, maar toch vooral om hun leven. Grafteksten kunnen daardoor juist hoopvol en bemoedigend zijn.

Maar na enkele meters op de begraafplaats van het Groningse Sappemeer wordt het lastig nog een glimpje bemoediging te ontdekken. Naast enkele grote grafzerken liggen een paar kleine graven. Decennia geleden vonden kleine kinderen daar hun laatste rustplaats. ‘Hier rust ons lief dochtertje&rsq..

