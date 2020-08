Scholen hebben na twee weken al een lerarentekort doordat leraren bij de minste klachten thuis moeten blijven

Amsterdam

Meerdere basisscholen moesten deze week klassen naar huis sturen vanwege snotterende leraren die in afwachting van de resultaten van een coronatest niet de deur uit mogen. Zeker in kwetsbare buurten, waar het lerarentekort al groot is, is het praktisch onmogelijk om vervanging te regelen. Bij een school in Amsterdam-Zuidoost was de chaos zo groot dat die de deuren helemaal sloot.

Op de Alan Turingschool in Amsterdam moest directeur Eva Naaijkens de afgelopen twee weken al zeven leraren uit voorzorg thuis houden. De laatste zieke is Arjen Meijer, leraar van groep 4. ‘Ik zou het niet eens ziek willen noemen’, zegt hij. ‘Een kleine verkoudheid, meer is het niet.’ Normaliter zou hij prima kunnen doorwerken met dit soort klachten, maa..

