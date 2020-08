Onderzoekers: ‘Jongeren moeten extra gaan sparen voor hun pensioen’

Den Haag

De miljarden die het kabinet nu via steunmaatregelen in de economie steekt, kosten niks. Sterker nog: minister Hoekstra (Financiën) krijgt geld toe, want de rente op staatsleningen is negatief.

Dat is fijn voor de belastingbetaler, maar minder leuk voor pensioenfondsen, die ook in staatsobligaties beleggen. En het lijkt erop dat de rente voorlopig laag blijft, aldus het Centraal Planbureau en pensioeninstituut Netspar donderdag in een gezamenlijk onderzoek.

Dat is slecht nieuws voor de rendementen van pensioenfondsen en zet pensioenen onder druk. ‘Het toekomstig rendement op aandelen en overige beleggingen is niet te voorspellen en is mogelijk minder gedaald. Maar het is goed om rekening te houden met een lager rendement’, zo luidt..

