Tanden poetsen kind van de rekening in coronatijd

Kinderen eten in de coronamaanden meer snoep en drinken meer zoete frisdranken. Tegelijk poetsen ze hun tanden minder goed. Dat blijkt uit een studie van TNO en het UMCG, dat gepubliceerd is in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

De onderzoekers kregen 120 vragenlijsten terug, ingevuld door ouders van kinderen van vier en vijf jaar oud. Onderzoekers wilden weten hoe zij omgingen met de gebitsverzorging van hun kinderen.

Vooral de eerste poetsbeurt van de dag schiet erbij in, zo blijkt. Meer dan een kwart van de ouders vulde in dat ze tijdens de corona-lockdown het tandenpoetsen ‘s ochtends vaker oversloegen. Opmerkelijk: hoogopgeleide ouders sloegen de ochtendpoetsbeurt vaker over dan laaglopgeleide ouders, terwijl laagopgeleide ouders juist vaak de poetsbeurt in de avond oversloegen. De onderzoekers hebben geen verklaring voor dit resultaat van hun enquete.

Daarnaast gaf 44 procent van de ouders aan dat ze hun kind vaker lieten snoepen. Een vijfde van de oud..

