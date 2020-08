Doden in Afghanistan door overstromingen

Kabul

Het dodental door heftige overstromingen in Afghanistan is opgelopen tot minstens honderd. Volgens het ministerie van Rampen zijn er ook honderd gewonden. Bijna vijfhonderd huizen zouden verwoest zijn. De inwoners van de stad Charikar werden midden in de nacht verrast door de overstromingen als gevolg van zware regenval. In de stad zijn zeker vijfhonderd huizen verwoest. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers van hulpdiensten onder het puin zoeken naar mensen. Voor ziekenhuizen staan tientallen gewonden te wachten tot ze geholpen kunnen worden. <