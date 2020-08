Ambassadeur niet terug naar post in Beiroet

Den Haag

Ambassadeur Jan Waltmans keert niet terug op zijn post in Beiroet. Zijn 55-jarige echtgenote verloor het leven begin deze maand door de zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving van het AD. 'Ambassadeur Jan Waltmans heeft er om zeer begrijpelijke redenen en in goed overleg met het ministerie voor gekozen om niet terug te keren naar zijn functie in Beiroet.' Waltmans gaat binnenkort weer aan de slag op het ministerie in een passende functie, aldus het departement. 'Het ministerie wil hem op alle mogelijke manieren bijstaan in deze moeilijke tijd.'