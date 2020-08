Meeste coronadoden in Leidschendam

Den Haag

In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de afgelopen week de meeste coronadoden gemeld.

Zes inwoners van de gemeente bezweken aan een besmetting met het coronavirus. Volgens de gemeente gaat het om bewoners van woonzorgcentrum Mariënpark in Leidschendam. 'Deze bewoners zijn allemaal boven de negentig jaar en hadden een onderliggende problematiek waardoor zij helaas het coronavirus niet te boven zijn gekomen', aldus de gemeente. In heel Nederland werden 32 sterfgevallen gemeld.

Zoals bij elke wekelijkse update gaat het deels om mensen die in de weken ervoor zijn gestorven, maar wier overlijden nu pas wordt doorgegeven. Rotterdam registreerde in de afgelopen week ook vijf doden. In Den Haag en Leiden stierven drie mensen. Amsterdam registreerde in de afgelopen zeven dagen twee doden. Leidschendam-Voorburg, een gemeente met ongeveer 75.000 inwoners, telde in die week dus evenveel sterfgevallen als Amsterdam en Den Haag bij elkaar.

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in Amsterdam (527), Rotterdam (349), Den Haag (255) en Utrecht (102). Andere plaatsen waar veel mensen positief testten, zijn Tilburg, Almere, Breda, Haarlem, Nijmegen en Amstelveen. Rotterdam telde de meeste ziekenhuisopnames (11), gevolgd door Den Haag (8).

De grootste relatieve groei van het aantal besmettingen was in Delfzijl. Vanaf het begin van de uitbraak tot en met 18 augustus waren daar 39 inwoners besmet met het coronavirus. In de afgelopen week kwamen daar twaalf mensen bij, een toename van ruim 30 procent. <

GGD scherp in Wageningen

De GGD Gelderland-Midden houdt de besmettingen met corona in Wageningen nauwlettend in de gaten nu in die plaats drie clusters zijn ontdekt en ook een aantal individuele gevallen. De opening van een teststraat in Wageningen is zelfs elf dagen naar voren gehaald, om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken zich op corona te laten testen zodra ze klachten ervaren, aldus de arts infectieziekten van de dienst. De drie clusters van positief geteste personen bestaan in totaal uit zeventien jonge mensen. Daarnaast zitten nog eens zeventig studenten in quarantaine. Zij moeten zich laten testen als ze bij corona passende klachten krijgen. Volgens de GGD zijn alle besmettingen opgedoken rond de introductie. Het gaat om huisgenoten, mensen die tijdens de introductie in een studentenhuis hebben geslapen en gasten van een studentenhuis. Een aantal besmette studenten is geïsoleerd.