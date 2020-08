Toename van werknemers in zorg en welzijn vlakt af

Het aantal nieuwe werknemers in de sector zorg en welzijn lag in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Tegelijk was de uitstroom hoger.

Den Haag

Per saldo groeide het aantal werknemers in het eerste kwartaal van 2020 nog steeds, maar minder sterk dan in de laatste jaren. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. In hoeverre de eerste gevolgen van de coronapandemie, die begin dit jaar zichtbaar werden, effect hebben gehad op de cijfers, is in dit onderzoek niet meegenomen.

Het aantal zorg- en welzijnwerknemers groeide de afgelopen tien jaar met ruim honderdduizend naar 1,3 miljoen. Sinds het vierde kwartaal van 2016 is een trend zichtbaar waarin het aantal werknemers vrijwel elk kwartaal sneller stijgt. In de laatste drie maanden van 2019 kwamen er nog bijna 51.000 ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .