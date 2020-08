Oproep: houd je aan de coronaregels

Zeist

In een advertentie in het Algemeen Dagblad hebben partijen in het betaalde voetbal een oproep gedaan aan voetbalfans om zich te houden aan de coronaregels. 'Soms is het lastig om je aan al deze nieuwe regels te houden. Maar met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om de kans op besmetting minimaal te houden. Binnen en buiten het stadion. Want het gaat nog steeds om een gevaarlijke en besmettelijke ziekte', valt in een open brief op de achterpagina van het AD te lezen.

De campagne is een initiatief van de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, alle profclubs en het Supporterscollectief. <