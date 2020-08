Rotterdam komt met app die drukte meet

Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat de komende maanden een app testen die in kaart brengt hoe druk het is op openbare plekken in en rond de stad, de zogeheten SpotR-app. In oktober moet de app klaar zijn.

Rotterdam is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse gemeente die komt met een dergelijke druktemeter op basis van objectieve realtime data. De SpotR-app maakt gebruik van anonieme locatiegegevens afkomstig van gebruikers van Buienradar die toestemming hiervoor hebben gegeven. Utrecht en Breda hebben ook druktemeters, maar deze maken gebruik van waarnemingen. <