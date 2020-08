Bij het opiniestuk over het samen bidden van het ‘Onze Vader’ (Nederlands Dagblad 26 augustus) staat een foto van het orgel in de Sint-Blasiuskerk in Mühlhausen. Dat is wel de kerk in die stad waar Bach nog organist is geweest, toen hij voor in de twintig was, maar het is niet zijn orgel. Bach overleed in 1750 en het huidige orgel dateert uit 1959. Het is wel geheel naar Bachs aanwijzingen gebouwd, volgens het verlanglijstje voor de registratie dat hij indiende toen hij in 1707 in Mühlhausen was aangesteld. <

