‘Moskeeën weten soms niet wat het probleem is'

Jullie hebben zes moskeeën van binnenuit onderzocht, maar noemen ze niet bij naam. Waarom niet?

Wat heeft jullie het meest verrast?

Tuzani: ‘De grote verschillen tussen moskeeën. De één stelt zich open, de ander sluit zich af. De een wil samenwerking met de overheid, screent predikers, heeft een mediakamer ingericht. De ander zegt: we hebben geen e-mail en dat gaan we ook niet doen.’

Ineke Roex: ‘We zien toch dat het een factor van belang is in de moskee. Ook al is het bestuur niet salafistisch, als bestuurders niet capabel genoeg zijn om de gemeenschap te bedienen, ontstaat er een soort vacuüm waar salafistische predikers in springen.’

