1 Dominee Piet de Jong (destijds predikant van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam) riep me eens op straat ‘Gezegende dag, Bram!’ toe. Het raakte mij, maar ook een vrouw die toevallig langsliep en met wie er een mooi gesprek ontstond. Wat houdt ons tegen om elkaar zo te begroeten en ons zo gezegend te weten?

2 Zo’n zegen doet wat met je en zet de dingen in een ander perspectief. Paulus zegt niet zomaar ‘een fijne dag’, maar hij wenst zijn lezers 'genade zij u en vrede…'. Wat zou dat met jou doen, als je hoort of uitspreekt: ‘genade voor vandaag’ of ‘vrede gewenst’?

