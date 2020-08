Bijna een derde van de Nederlanders kijkt gratis Netflix en Videoland

Streamingsdiensten als Netflix, Videoland en Disney+ zijn populair in Nederland. Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) kijkt op deze manier naar series en films. Toch betaalt zo’n 28 procent van alle streamers niet zelf voor één of meerdere diensten: zij kijken gratis mee op het account van iemand anders.

Amsterdam

Dat blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht onder duizend Nederlanders. Netflix is onder de streamers het populairst met ruim 84 procent, gevolgd door Videoland en Disney+. Bijna de helft van de Netflixgebruikers kijkt via het abonnement van iemand anders. Daarvan betaalt 43 procent niet mee. Vooral niet-werkenden kijken vaker mee op een Netflixaccount van een ander.

De groep streamers bestaat vooral uit 18- tot 44-jarigen, de 45-plusser kijkt liever televisie. Dat gedrag is terug te zien in het afgesloten telecompakket thuis: jongeren laten vaker dan ouderen het televisieaanbod daarin achterwege. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoogopgeleid..

