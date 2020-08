De voordeelurenkaart geldt niet meer in middagspits. Klagende reizigers konden de wijziging niet tegenhouden

Amsterdam

De NS kondigde de versobering van de voordeelurenregeling vorig jaar november al aan. Een week geleden nam het grootste vervoersbedrijf van Nederland de laatste hindernis die tussen voornemen en uitvoering stond. In een zaak die door een reiziger aanhangig was gemaakt oordeelde de geschillencommissie openbaar vervoer in Den Haag in het voordeel van de NS.

De klaagster vond dat de NS het probleem van volle treinen in de middagspits moest oplossen door langere treinen in te zetten. Ook bestreed ze het recht van het spoorbedrijf om eenzijdig de voorwaarden aan te passen.

De NS-klant rekenende de geschillencommissie voor dat door de verdwijning van de middagspitskorting haar reiskosten op jaarbasis met ruim 343 euro per jaar gingen st..

