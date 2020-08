Zomeruitjes: Tieners gillend over de kop in Duinrell. Daarvoor kunnen ze opeens wel geduldig wachten

De laatste weken zijn er allerlei uitjes voorbijgekomen waarmee je kleine kinderen prima een dag kunt vermaken. Maar hoe krijg je die puber nu eigenlijk van de bank? In het laatste uitje van deze serie bezoeken we attractiepark Duinrell in Wassenaar met twee 13-jarigen.

In de kikkerachtbaan, de eerste achtbaan die ooit in het park is gebouwd. (beeld Jannelie Bras)

Het was een kleine teleurstelling voor Emily (13) dat het uitje naar Wondr Experience in Amsterdam niet door kon gaan. Ze had er zo naar uitgekeken om prachtige instagrammable foto’s te maken in het pop-upmuseum dat diverse ruimtes heeft ingericht alsof je je in een droom bevindt. Maar vanwege de aangescherpte maatregelen en de waarschuwingen die werden geuit over het toenemende aantal besmettingen in Amsterdam, vonden we een uitje naar de hoofdstad niet verantwoord. Maar houd dit bijzondere museum zeker in gedachten voor een uitje met je puberdochter die hele dagen achter Instagram zit.



Het buitenterrein van het Tikibad. - beeld Jannelie Bras

Met spoed op zoek naar een ander puberproof uitje dus. Als eerste hits op Google komen diverse pr..

