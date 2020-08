Ouderling mag naar theologieopleiding

Rotterdam

De Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten heeft maandagmiddag besloten ouderling J. Janse (45) toe te laten tot de predikantsopleiding. Hij is ouderling in Elspeet en geeft les op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Dinsdag zijn geen predikanten toegelaten, meldt het curatorium van de opleiding. Vandaag is de laatste dag waarop het curatorium personen hoort die zich hebben aangemeld voor de opleiding. Het kerkgenootschap kampt met een groot tekort aan predikanten: van de 150 Nederlandse gemeenten zitten er 87 zonder. <

