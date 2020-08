Siriz vreest verlies bijdrage Rijk voor onlinehulplijn

Den Haag

Dat het centrale informatiepunt onbedoeldzwanger.info er is gekomen, is op zich een aanwinst, vindt bestuurder Ronald Zoutendijk van Siriz. ‘Het is een extra plek waar mensen die informatie en steun zoeken terecht kunnen en daarbij kan Siriz als hulpverlenende organisatie ook in beeld komen.’ Tegelijk plaatst hij vraagtekens bij het initiatief. Die voeren terug op een discussie in de landelijke politiek over de vraag of de hulp van Siriz wel neutraal is, omdat de organisatie is opgericht door de christelijke Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

‘Wat het informatiepunt nu gaat doen, lijkt wel heel erg op wat wij al vijf jaar doen: laagdrempelig informatie bieden over allerlei vragen rond een onbedoel..

