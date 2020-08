Helft dragers coronavirus is zich daarvan niet bewust en besmet mogelijk sneller anderen

Mensen vinden het lastig om in te schatten of ze corona hebben gehad. Dat blijkt uit representatief onderzoek van bloedbank Sanquin onder 3676 plasmadonoren. 114 van de 239 donoren met antistoffen tegen het virus, hadden geen benul van het feit dat ze het virus hebben gehad. De meesten van hen hebben wel klachten gehad, maar linkten het aan een verkoudheid of hooikoorts.

Amsterdam

Volgens onderzoeker Katja van den Hurk laat dit zien dat het belangrijk is om bij klachten te testen. ‘Ook als je milde symptomen hebt of in de buurt van een besmet persoon bent geweest. Meer dan een derde van de donors met antistoffen had geen of heel lichte klachten ervaren.’

Opvallend genoeg kan ook de groep mensen die denkt corona te hebben gehad, het niet goed inschatten. Tachtig procent van de donoren die vermoedden het virus te hebben gehad, blijkt niet over antistoffen te beschikken. Van den Hurk gaat ervan uit dat alle mensen die besmet zijn geweest ook antistoffen hebben aangemaakt. ‘De kans dat je corona kunt hebben gehad zonder antistoffen in je bloed te hebben, is erg klein. De tests die we doen zij..

