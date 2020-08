Teststraat Schiphol niet langer open

Schiphol

De coronateststraat op Schiphol blijft geopend van 06.00 uur tot 18.00 uur. De openingstijden worden in elk geval de komende dagen niet verruimd, laat de Veiligheidsregio Kennemerland weten. 'Het budget is het probleem niet en we hebben ook voldoende materiaal. Maar je kunt niet bam extra mensen neerzetten, we zijn aan het opstarten en groeien. Ik zou het fijn vinden als je zo een blik mensen kon opentrekken', aldus een woordvoerder. De overheid besloot maandag om de reisadviezen voor heel Spanje en voor delen van Frankrijk aan te scherpen. De meeste vluchten uit zulke risicogebieden komen overdag aan, wanneer de teststraat open is. Volgens de veiligheidsregio arriveren momenteel ongeveer 5000 mensen per dag uit risicogebieden, van wie ongeveer 1000 zich laten testen op het coronavirus. <