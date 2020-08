Miljoen downloads voor CoronaMelder

Den Haag

De nieuwe app CoronaMelder, die het bron- en contactonderzoek van de GGD ondersteunt, is inmiddels door iets meer dan een miljoen mensen gedownload. De teller stond na maandag op 1.000.848 gebruikers, heeft het ministerie van Volksgezondheid dinsdag laten weten. De app wordt sinds ruim een week getest door de gezondheidsdiensten in de regio's Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Het kabinet hoopt dat de app op 1 september landelijk kan gaan werken. Voor die dag moet de Tweede Kamer instemmen met een spoedwet, maar het is de vraag of dat gaat lukken. <