‘Manier waarop Milieudefensie redeneert stimuleert boeren niet om duurzamer te gaan werken’

Veehouderij-onderzoeker Theun Vellinga is kritisch op de plannen die Milieudefensie met de veestapel heeft. ‘Je kunt beter eerst je doelen stellen, en pas dan kijken in hoeverre de veestapel hiervoor zou moeten krimpen.’

Stel eerst doelen, en kijk dan pas in hoeverre de veestapel moet krimpen, stellen onderzoekers uit Wageningen in een reactie op de plannen van Milieudefensie om de klimaatdoelen te halen. (beeld de anp / Bart Maat)

Wageningen

Wil Nederland de klimaatdoelen halen, moet het in 2030 afgelopen zijn met de intensieve veehouderij, vindt Milieudefensie. Het is één van de maatregelen die ze lieten doorrekenen door CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

Naast maatregelen in de agrarische sector, vroeg Milieudefensie de Delftse onderzoekers om zich ook te buigen over maatregelen die betrekking hebben op wonen en vervoer. Deze maatregelen moeten er samen voor zorgen dat..

