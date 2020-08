CPB-onderzoeker: ‘Deel van economische krimp halen we niet meer in’

De coronacrisis dreunt nog jaren door in de economie, stelt het Centraal Planbureau in een dinsdag verschenen rapport. Nu gaan bezuinigen zou de economische schade alleen maar groter maken, zegt CPB-onderzoeker Adam Elbourne.

Hoe werkt corona op lange termijn door in de economie?

‘Wij hebben gekeken naar diepe recessies uit het verleden. Daar was gemiddeld de helft van de economisch krimp op korte termijn permanent. Dat betekent dat die krimp niet werd ingehaald met extra herstelgroei in de jaren erna.’

En dat geldt ook voor deze coronacrisis?

Die kans is groot. Door economische onzekerheid worden investeringen in onderzoek en innovatie diep getroffen. Daardoor groeit de economie op termijn minder hard. Doordat bedrijven minder op volle toeren draaien, doen werknemers ook minder ervaring op om slimmer en efficiënter te werken. Dat haal je later niet meer in. Verder kost het gewoon tijd voordat mensen die werkloos zijn geworden een nieuwe baan hebben gevonden of ..

