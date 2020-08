Trieste americana

Het duurde anderhalve dag voordat vader Steve Earle (65) publiek reageerde op de dood van zijn zoon Justin Townes Earle (38). Die overleed zondag, de oorzaak werd niet gemeld. Steve Earle plaatste naam en jaartallen van Justin op twitter met daarbij een foto die van de late jaren negentig moet zijn: pa wat dikkig, met ringbaard en bril, zoon puber en volwassen, in zwembroek uitgestrekt over de dijen van zijn verwekker. Beiden hebben de slappe lach. De context van het leuke kiekje is anders. Steve Earle maakte hardrock en vanaf de jaren negentig schroeiende country, folk en blues waarin hij zich een sarcastisch maatschappijcriticus toonde. Hij zwoer de drugs en de drank af in 1993. Toen was hij net zo oud als zijn zoon werd. Justin woonde..

