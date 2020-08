Plannen Milieudefensie doorgerekend: intensieve veehouderij verdwijnt volledig en betere isolatie voor woningen

Een klimaateconomie, waarin vergroenen loont en vervuilen geld kost, is haalbaar én betaalbaar, zegt Milieudefensie na onderzoek. Afschaffen van de intensieve veehouderij is daarvoor noodzakelijk en woningen moeten betere isolatie krijgen. Wie veel vliegt, moet fors meer betalen.

Amsterdam

De rekening moet uiteindelijk bij de ‘vervuilende industrie’ komen te liggen en niet bij Jan met de pet. Dat blijkt uit een pakket aan maatregelen dat de milieuorganisatie vandaag presenteert. Doel is te zorgen dat Nederland de doelen van de Klimaatconferentie van Parijs (2015) haalt om klimaatverandering tegen te gaan. Vorig jaar zette de regering in het Klimaatakkoord de handtekening onder maatregelen om de uitstoot van broeikassen met 49 procent in 2030 terug te dringen ten opzichte van 1990. ‘Maar dat gaan we niet halen’, zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. ‘Het wordt 43 tot 48 procent, terwijl 49 procent al een absolute ondergrens is. Pas met 55 procent blijft de temperatuurstijging onder de twee graden. Snelle actie is..

