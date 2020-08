Schimmelpenninck stopt met talkshow Op1

Hilversum

Sander Schimmelpenninck gaat niet verder met Op1. De presentator heeft er na een paar maanden geen zin meer in, zo laat hij weten in zijn Zelfspodcast. Hij vindt zijn rol als presentator beperkt. 'Het is een beetje ja-knikken, empathisch meedoen en autocue lezen.' Hij mist de vrijheid bij het programma. 'Ik heb een Volkskrant-column waar ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb Quote, wat fantastisch is. Ik vind het gewoon leuker om dingen te maken en vrijheid te hebben daarin.' Schimmelpenninck vormt sinds de start van Op1 in januari een duo met Welmoed Sijtsma. Wie hem gaat opvolgen, wordt later bekendgemaakt. <