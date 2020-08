Studenten voeren actie tegen hoge kamerprijzen: ‘Het kabinet weigert ermee aan de slag te gaan’

‘Studenten zijn niet resistent tegen hoge huurprijzen’, staat op dit protestbord op de Markt in Wageningen. (beeld nd)

Wageningen

Terwijl de klok van de Grote Kerk in Wageningen half twee slaat, zet een groepje studenten drie tenten op. Ze staan symbool voor de kleine studentenkamers waarvoor vaak exorbitant hoge prijzen worden gevraagd. De Landelijke Studentenvakbond maakt zich zorgen, want de schulden van studenten blijven oplopen. Het gemiddelde is op dit moment 40.000 euro en het grootste gedeelte hiervan komt door de huur. Die is sinds 2017 gestegen met twaalf procent.

Een van de studenten is Sammy Xie. Zij studeert milieuwetenschappen in Wageningen en huurt een kamer bij een particuliere verhuurder. ‘Daar betaal ik goed voor: per maand 360 euro voor 10,5 vierkante meter. Dat is boven het gemiddelde van Nederland en Wageningen.’

Naast haar staat Gwen H..

