Ondernemers trekken naar het Malieveld: ‘Een tweede lockdown kunnen we simpelweg niet opvangen’

wie: Marco van de Wetering (48)

plaats: Barneveld

onderneming: Helderblauw, beursorganisator



beeld Jorik Algra Fotografie

‘Ons bedrijf is organisator van de Kerkenbeurs, een facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken. We zouden de beurs dit jaar in Groningen en Goes houden, maar dat is door de coronacrisis uitgesteld naar november, waarbij Goes is gewijzigd in Middelburg. Verder was het plan een onderwijsbeurs te houden in de Jaarbeurs in Utrecht, maar ook die is vervallen. De schade loopt daardoor op bij ons. Voor de Kerkenbeurs is het nog op te vangen, mits de beurzen straks echt door kunnen gaan. We mogen die volgens onze algemene voorwaarden maximaal acht maanden uitstellen, zonder geld ter..

