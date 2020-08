‘Tabakslobby oefende via de VVD invloed uit op het Nationaal Preventie Akkoord’

De tabakslobby is er via de VVD alsnog in geslaagd invloed uit te oefenen op het Nationaal Preventieakkoord, blijkt uit onderzoek van The Investigate Desk. De onderzoeksjournalisten hebben hun bevindingen gepubliceerd op het journalistieke platform Follow the Money.

De journalisten kregen een concept van het Nationaal Preventieakkoord in handen, waaruit bleek dat het plan was om de prijs van een pakje sigaretten via accijnzen stapsgewijs te verhogen naar minimaal tien euro in 2023. Die datum staat echter niet in het uiteindelijke akkoord, want hierin is afgesproken dat de effecten van de prijsverhoging van zeven naar acht euro eerst zal worden geëvalueerd.

Volgens The Investigate Desk is deze verandering tot stand gekomen onder invloed van de tabakslobby, terwijl was afgesproken dat de volksgezondheid leidend zou zijn bij het Nationaal Preventieakkoord en de tabakslobby hier geen invloed op zou mogen hebben. Die afspraak vloeide voort uit het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging..

