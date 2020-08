Scheuren in dijken door aanhoudende droogte

Het is de derde zomer op rij dat de zomer in Nederland extreem droog is. Met scheuren in Zeeuwse veen- en kleidijken als gevolg.

Het besproeien van dijken bij droogte gebeurt al jaren. Op deze foto is te zien hoe een medewerker van de Unie van Waterschappen in 2015 de veendijken bij Wilnis nat maakt. Sinds 2018 worden ondanks deze voorzorgsmaatregel scheuren in dijken gezien. (beeld anp / Koen van Weel)

Den Haag

In Zeeland zijn in de toplagen van enkele dijken scheuren ontstaan door de droogte, onder meer bij Breskens en op Schouwen-Duiveland. Ze leveren niet direct gevaar op, doordat ze alleen in de bovenste tachtig tot honderd centimeter zitten. Waterschap Scheldestromen houdt de waterkeringen extra in de gaten.

Veen- en kleidijken zijn gevoelig voor uitdroging. Je vindt deze dijken alleen langs kleine rivieren en wateren, niet langs de kust en grote rivieren. Veen- en kleidijken nemen water op als een spons. Ze zijn daardoor stevig genoeg om rivierwater tegen te houden, maar als het langdurig droog is, kunnen er scheuren in ontstaan. Als die te laat worden ontdekt, kan de hele dijk schuiven of zelfs breken. Dat gebeurde in 2003 bij Wil..

