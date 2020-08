Jongen (17) opgepakt die opriep tot rellen Helmond

De politie heeft zaterdag een 17-jarige jongen uit Helmond in zijn woning aangehouden op verdenking van oproepen tot rellen in de binnenstad van de Brabantse gemeente komende dinsdag.

Volgens de politie is de jongen oprichter van een Instagramaccount waarop de laatste dagen herhaaldelijk oproepen verschenen om dinsdag te gaan rellen. Bij een inval in zijn woning zaterdagochtend namen agenten meerdere mobiele telefoons in beslag. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De jongen wordt verdacht van opruiing.

In juni leidden oproepen op sociale media tot ongeregeldheden en confrontaties met de politie in Helmond. Daarbij gooiden rellende jongeren met vuurwerk en stenen naar de politie. Zes jongeren werden toen opgepakt. Pogingen om niet veel later soortgelijke rellen te organiseren in Eindhoven mislukten, omdat de politie met veel agenten en materieel aanwezig was en ongeregeldheden in de kiem smoorde.

In Helmond werd het Weverspark zaterdag- en zondagavond afgesloten. Het park was in verband met mogelijke ongeregeldheden dicht tussen 23.00 en 06.00 uur. <