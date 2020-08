Voetbalsters en staf PSV in quarantaine

Eindhoven

De voltallige selectie en de begeleiding van de vrouwenvoetbalploeg van PSV zijn voorlopig in quarantaine geplaatst in verband met meerdere positieve coronatesten. Dat maakte PSV, dat koploper was in de eredivisie toen het coronavirus een abrupt einde maakte aan het seizoen, zaterdag bekend. De positieve testen kwamen volgens PSV voort uit de preventieve testen die periodiek worden afgenomen. De oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen van zondag ging daarom niet door. <