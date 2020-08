Rotterdam handhaaft dragen mondkapjes

Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat het verplicht dragen van een mondkapje in delen van de stad handhaven. Politie en boa’s gaan een boete van 95 euro uitschrijven bij weigering. Het dragen van een mondkapje is verplicht in delen van het centrum van Rotterdam, zoals de Meent en de Lijnbaan, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

De pilot met mondkapjes loopt tot 31 augustus. 28 augustus wordt duidelijk of het wordt voortgezet. <