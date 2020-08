Sterren als hedendaagse iconen

Uden

Zangeres Beyoncé liet zich ooit zwanger fotograferen als een moderne Maria. Net als andere bekende zangers, influencers en vloggers bepaalt zij zelf haar imago. In de ogen van hun volgers maken hun idolen geen fouten. Over de iconische status van hedendaagse sterren en de adoratie van hun volgers gaat #Blessed. De tentoonstelling werd zondag in Museum Krona in Uden geopend.

De plek voor de tentoonstelling met werk van kunstenaar Mathijs Vissers (1989) kon niet beter. Zijn werk – een samensmelting van oude religieuze vormen en nieuwe technieken – hangt in een klooster dat deels nog bewoond wordt door zusters. Van adoratie moeten die trouwens niets hebben. Zij brengen hun dagen in stilte en met gebed door en zijn alle..

